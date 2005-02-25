Ирэна - успешная, деловая леди. Под ее руководством семейный бизнес продолжает расширяться и приносить прибыль. Когда она разоряет компанию своих друзей, они в отчаянии сводят счеты с жизнью. Ирэна переживает потрясение и переоценивает свою жизнь.
Она приезжает в Рим в семейное гнездо, где узнает тайну последних лет жизни своей матери, сошедшей с ума. Она знакомится с Бенни – смышленой уличной девчонкой, воровкой и лгуньей. Бенни вдохновляет ее на кардинальные перемены в жизни. Вчерашняя деловая женщина с железной хваткой начинает испытывать сострадание к окружающим.