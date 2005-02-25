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Постер фильма Боль чужих сердец
6.3
Киноафиша Фильмы Боль чужих сердец
6.3

Боль чужих сердец

, 2005
Cuore sacro / Sacred Heart
Италия / драма / 18+
Постер фильма Боль чужих сердец
6.3

О фильме

Ирэна - успешная, деловая леди. Под ее руководством семейный бизнес продолжает расширяться и приносить прибыль. Когда она разоряет компанию своих друзей, они в отчаянии сводят счеты с жизнью. Ирэна переживает потрясение и переоценивает свою жизнь. Она приезжает в Рим в семейное гнездо, где узнает тайну последних лет жизни своей матери, сошедшей с ума. Она знакомится с Бенни – смышленой уличной девчонкой, воровкой и лгуньей. Бенни вдохновляет ее на кардинальные перемены в жизни. Вчерашняя деловая женщина с железной хваткой начинает испытывать сострадание к окружающим.

В ролях

Барбара Бобулова
Барбара Бобулова
Irene
Андреа Ди Стефано
Андреа Ди Стефано
Giancarlo
Лиза Гастони
Лиза Гастони
Eleonora
Массимо Поджо
Padre Carras
Камиль Дюгэй Коменчини
Benny
Гиги Анджелилло
Aurelio
Эрика Бланк
Эрика Бланк
Maria Clara
Катерина Вертова
Angela
Стефано Сантоспаго
Giorgio
Микела Ческон
Микела Ческон
Anna Maria
Режиссер Ферзан Озпетек
Сценарист Джанни Ромоли, Ферзан Озпетек
Композитор Андреа Гуэрра
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 25 февраля 2005
Дата выхода
25 февраля 2005 Италия
Бюджет €6 000 000
Сборы в мире $3 992 302
Производство R&C Produzioni
Другие названия
Cuore sacro, Sacred Heart, Corazón sagrado, Kutsal yürek, Święte serce, Szent szív, Боль чужих сердец

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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