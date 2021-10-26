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Фильмография
Людовика Модуньо
Ludovica Modugno
Киноафиша
Персоны
Людовика Модуньо
Людовика Модуньо
Ludovica Modugno
Дата рождения
12 января 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 октября 2021
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Биография Людовика Модуньо
Родилась 12 января 1949 года. Рим, Италия.
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Популярные фильмы
7.2
Евангелие от Маттеи
(2016)
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Хамам: турецкая баня
(1997)
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К черту на рога
(2016)
Фильмография Людовика Модуньо
6.2
Полёт за мечтой
Il grande passo / The Big Step
комедия
2019, Италия
6.4
К черту на рога
Quo vado?
комедия
2016, Италия
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Рецензия
7.2
Евангелие от Маттеи
Il vangelo secondo Mattei
комедия
2016, Италия
4.7
Пчелка Юля
Apetta Giulia e la signora Vita, L'
анимация, семейный
2003, Италия
5.3
Праздника не будет
Ultimo capodanno, L'
драма
1998, Италия
6.8
Хамам: турецкая баня
Hamam: el bagno turco
драма
1997, Италия / Турция / Испания
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