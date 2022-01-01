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Карло Чекки
Карло Чекки
Carlo Cecchi
О персоне
Фильмография
Карло Чекки
Carlo Cecchi
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Дата рождения
25 января 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Флоренция, Италия
Биография Карло Чекки
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Фильмография Карло Чекки
Мартин Иден
драма
2019, Италия / Франция
6.0
Красная скрипка
драма, мюзикл, криминал, мелодрама
1998, Канада / Великобритания / Италия
7.0
Хамам: турецкая баня
драма
1997, Италия / Турция / Испания
0.0
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
6.0
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