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Карло Чекки

Carlo Cecchi
Карло Чекки
Карло Чекки Carlo Cecchi
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Дата рождения
25 января 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Флоренция, Италия
Биография Карло Чекки

Фильмография Карло Чекки
Мартин Иден
Мартин Иден
драма 2019, Италия / Франция
6.0
Красная скрипка
Красная скрипка
драма, мюзикл, криминал, мелодрама 1998, Канада / Великобритания / Италия
7.0
Хамам: турецкая баня
Хамам: турецкая баня
драма 1997, Италия / Турция / Испания
0.0
Ускользающая красота
Ускользающая красота
драма, мелодрама 1996, Италия / Франция / Великобритания
6.0
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