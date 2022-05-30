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Мехмет Гюнсюр
Мехмет Гюнсюр
Mehmet Günsür
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Мехмет Гюнсюр
Mehmet Günsür
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Дата рождения
8 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
178 см
Биография Мехмета Гюнсюра
Родился 8 мая 1975 года. Стамбул, Турция.
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