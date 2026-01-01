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Лорен Уидман
Лорен Уидман Lauren Weedman
Киноафиша Персоны Лорен Уидман

Лорен Уидман

Lauren Weedman

Дата рождения
5 марта 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Индианаполис, Индиана, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Лорен Уидман

Родилась 5 марта 1969 года. Индианаполис, Индиана, США.

Популярные фильмы

Хитрости 8.2
Хитрости (2021)
В поиске 8.2
В поиске (2014)
Соединенные Штаты Тары 7.9
Соединенные Штаты Тары (2009)

Фильмография Лорен Уидман

Клиника святого Дэниса 7
Клиника святого Дэниса
комедия 2024, США
Кинопереворот 5.3
Кинопереворот
комедия 2021, США
Хитрости 8.2
Хитрости
комедия, драма 2021, США
Кевин может пойти к черту 7
Кевин может пойти к черту
комедия 2021, США
Рассказы из Петли 6.9
Рассказы из Петли
драма, фантастика 2020, США
Наездница 6
Наездница Horse Girl
драма 2020, США
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Особенный 7.5
Особенный
комедия, драма 2019, США
Из Лос-Анджелеса в Вегас 7.3
Из Лос-Анджелеса в Вегас
комедия 2018, США
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