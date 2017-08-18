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Константин Соловьев
Константин Соловьев
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Константин Соловьев
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Дата рождения
28 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
188 см
Биография Константина Соловьева
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Фильмография Константина Соловьева
Барон. Возвращение
криминал, драма
2020, Россия
0.0
Выстрел в спину
детектив, мелодрама
2018, Россия
0.0
Московские тайны. Гостья из прошлого
криминал
2018, Россия
3.0
Один на один
драма
2017, Россия
0.0
Вера
драма
2017, Россия
0.0
Не говорите мне о нем
мелодрама
2016, Россия
5.0
Соучастники
мелодрама, криминал
2015, Россия
5.0
С приветом, Козаностра
мелодрама
2010, Россия
4.0
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18 августа 2017 03:13
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