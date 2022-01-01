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Бриллиантовый полицейский
Бриллиантовый полицейский, 1999: актеры и роли
Blue Streak
Бриллиантовый полицейский
1999 / США
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Бриллиантовый полицейский, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лес Мэйфилд
В ролях
Мартин Лоуренс
Martin Lawrence
Люк Уилсон
Luke Wilson
Дэйв Чэппелл
Питер Грин
Peter Green
Николь Ари Паркер
Nicole Ari Parker
Грэм Беккел
Graham Beckel
Роберт Миранда
Robert Miranda
Олек Крупа
Olek Krupa
Саверио Герра
Ричард С. Сарафьян
Тамала Джоунс
Tamala Jones
Хулио Оскар Мекозо
Стив Рэнкин
Кармен Ардженциано
Carmen Argenziano
Джон Хоукс
John Hawkes
Уильям Форсайт
William Forsythe
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