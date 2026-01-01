Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маюко Фукуда
Mayuko Fukuda
Киноафиша
Персоны
Маюко Фукуда
Маюко Фукуда
Mayuko Fukuda
Дата рождения
4 августа 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Токио, Япония
Рост
161 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Рояль в лесу
(2007)
7.3
Коротышка Маруко
(2006)
Фильмография Маюко Фукуда
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Драма
Комедия
Год
Все
2007
2006
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.3
Рояль в лесу
Piano no mori
драма, анимация, аниме
2007, Япония
7.3
Коротышка Маруко
Chibi Maruko-chan
комедия
2006, Япония
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667