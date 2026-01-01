Оповещения от Киноафиши
Маюко Фукуда Mayuko Fukuda
Киноафиша Персоны Маюко Фукуда

Маюко Фукуда

Mayuko Fukuda

Дата рождения
4 августа 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Токио, Япония
Рост
161 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Рояль в лесу 7.3
Рояль в лесу (2007)
7.3
Коротышка Маруко (2006)

Фильмография Маюко Фукуда

Жанр
Год
Рояль в лесу 7.3
Рояль в лесу Piano no mori
драма, анимация, аниме 2007, Япония
7.3
Коротышка Маруко Chibi Maruko-chan
комедия 2006, Япония
