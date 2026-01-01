Маюко Фукуда

Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника

«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)

Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме

Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис

В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8

Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»

Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии

«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест

От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза