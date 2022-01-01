Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Девять месяцев
Девять месяцев, 1995: актеры и роли
Nine Months
Девять месяцев
1995 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Саундтреки
Постеры
Девять месяцев, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус
Chris Columbus
В ролях
Хью Грант
Hugh Grant
Джулианна Мур
Julianne Moore
Том Арнольд
Tom Arnold
Джоан Кьюсак
Joan Cusack
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Джои Симмрин
Эшли Джонсон
Ashleigh Johnson
Майа Коттет
Робин Уильямс
Robin Williams
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя тьмы: Первая жертва
Отзывы
2022, США, криминал, драма, ужасы
Ночной режим. Фильм
Написать отзыв
2022, Россия, триллер
Легенды Орлёнка
Отзывы
2021, Россия, детектив, фэнтези
Related video
Обжорам на зависть: как сейчас выглядит скандальная звезда «Универа» Настасья Самбурская
Известный журналист покаялся перед Вайкуле: хватило нескольких слов
Галкину придется подвинуться: скандальный артист выступил с обращением к Пугачевой
Три миллиона на кону: Валдис Пельш вернется на экраны в новой роли
Судьбу Брутян решил один факт: вот почему Прилучный женился не на Карпович
Похудеть после 60-летия: омолодившаяся Долина раскрыла секрет идеальной фигуры
Грубый исторический промах: как создатели «Великолепного века» оболгали Сулеймана
Готовы платить за просмотр «Голоса» с Гузеевой: правду о закулисье шоу слили в Сеть
Из первой красавицы России в «куклу с ресницами»: как годы изменили Анастасию Волочкову
Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке
Больно смотреть: как сейчас выглядит Май Абрикосов из «Дома-2»
Обошла даже принцессу Диану: об огромном достижении Кейт Миддлтон узнали все