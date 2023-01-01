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Игрок
Игрок, 1992: актеры и роли
The Player
Игрок
1992 / США
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Игрок, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен
Robert Altman
В ролях
Тим Роббинс
Tim Robbins
Грета Скакки
Greta Scacchi
Фред Уорд
Fred Ward
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Шер
Cher
Джон Кьюсак
John Cusack
Питер Фальк
Peter Falk
Энди МакДауэлл
Andie MacDowell
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