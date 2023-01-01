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Игрок Игрок
Киноафиша Фильмы Игрок Игрок, 1992: актеры и роли
The Player Игрок 1992 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Игрок, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен Роберт Олтмен Robert Altman
В ролях
Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Грета Скакки Грета Скакки Greta Scacchi Фред Уорд Fred Ward Вупи Голдберг Вупи Голдберг Whoopi Goldberg Питер Галлахер Питер Галлахер Peter Gallagher Шер Шер Cher Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Питер Фальк Питер Фальк Peter Falk Энди МакДауэлл Энди МакДауэлл Andie MacDowell
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