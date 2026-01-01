Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Игрок

Награды и номинации фильма Игрок 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992 Каннский кинофестиваль 1992
Лучший актер
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Best Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
