4.7
Великолепная четверка
Великолепная четверка

, 2004
Dalton, Les
Франция, Германия, Испания / вестерн, комедия / 18+
О фильме

Четверо братьев Далтонов – самых больших придурков на Диком Западе – предпринимают попытку ограбить банк, чтобы порадовать свою мамашу. Однако хроническое невезение и патологическое скудоумие приводит их за решетку. И если бы не волшебное сомбреро-невидимка, пришлось бы им сидеть в заточении долгие годы.

В ролях

Эрик Жюдор
Рамзи Бедиа
Тиль Швайгер
Марта Виллалонга
Хавиви
Саид Серрари
Режиссер Филипп Хайм
Сценарист Мишель Хазанавичус, Рамзи Бедиа, Эрик Жюдор, Моррис
Композитор Александр Азария
Детали фильма

Страна Франция / Германия / Испания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 8 ноября 2004
Дата выхода
5 мая 2005 Россия Централ Партнершип
5 мая 2005 Беларусь
8 ноября 2004 Бразилия
25 августа 2005 Германия
8 июня 2005 Испания
5 мая 2005 Казахстан
18 августа 2005 Португалия
5 мая 2005 Украина
8 декабря 2004 Франция
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $15 823 762
Производство Union Générale Cinématographique (UGC), Integral Film, Castelao Producciones
Другие названия
Les Dalton, Daltoni, Lucky Luke, Lucky Luke and the Daltons, Daltonin veljekset, Daltonlar, Daltonovci: Kreténi divokého západu, Die Daltons gegen Lucky Luke, La vraie vie des Dalton, Los Dalton contra Lucky Luke, Lucky Luke enantion Dalton, Lucky Luke és a Daltonok, Os Daltons Contra Lucky Luke, Os Irmãos Dalton, The Daltons, Λούκυ Λουκ εναντίον Ντάλτον, Великолепная четвёрка

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Отзывы о фильме

Рита 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sanchez, 12/05/2005 - 22:59:40):Там еще и сюжет был?
Ну,возможно,если бы я посмотрела "дети шпионов"сейчас,тоже бы уснула,так… Читать дальше…
Рита 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sanchez, 08/05/2005 - 23:39:23):Вы, Рита, не смотрели "Дети шпионов"
Вот это точно - супертупость...
В "детях… Читать дальше…
