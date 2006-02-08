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Постер фильма Неуправляемый
3.3
Киноафиша Фильмы Неуправляемый
3.3

Неуправляемый

, 2006
Incontrolable
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Неуправляемый
3.3

О фильме

Карьера и личная жизнь сценариста Жоржа стремительно и одновременно опускаются ниже плинтуса. Он слишком много пьет, слишком много курит и вообще - полная развалина. Рождественским вечером пьяный Жорж в депрессии шатается по улицам. Внезапно в него ударяет молния. Наутро Жорж просыпается со странными ощущениями. Он слышит внутренний голос, который овладевает его телом. Тело не только отказывается подчиняться Жоржу, но и вытворяет такие штуки, что бедняга не знает, куда ему деваться. Впрочем, де­ваться ему некуда. Он больше не управляет своим телом…

В ролях

Микаэль Юн
Georges Pal
Элен де Фужероль
Marion
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Denis
Патрик Тимси
Патрик Тимси
Marc
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Roger
Сирил Клер
Сирил Клер
Grâce
Ширли Буске
Catherine
Франсуаз Бертен
Mamie
Жюлия Фор
Rose
Ребекка Хэмптон
Rebecca
Режиссер Раффи Шарт
Сценарист Раффи Шарт
Композитор Раффи Шарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 10 декабря 2015
Премьера в мире 8 февраля 2006
Дата выхода
8 февраля 2006 Франция
Сборы в мире $4 684 063
Производство SAJ, Seven, TF1 Films Production
Другие названия
Incontrôlable, Bez kontroli, Incontrolable, Incontrollable, Nerízená strela, Zárlatos pasi, Неуправляемый

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 15 голосов
3.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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