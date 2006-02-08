Карьера и личная жизнь сценариста Жоржа стремительно и одновременно опускаются ниже плинтуса. Он слишком много пьет, слишком много курит и вообще - полная развалина. Рождественским вечером пьяный Жорж в депрессии шатается по улицам. Внезапно в него ударяет молния. Наутро Жорж просыпается со странными ощущениями. Он слышит внутренний голос, который овладевает его телом. Тело не только отказывается подчиняться Жоржу, но и вытворяет такие штуки, что бедняга не знает, куда ему деваться. Впрочем, де­ваться ему некуда. Он больше не управляет своим телом…

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