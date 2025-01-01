Меню
Андре Умански
André Oumansky
Андре Умански
Андре Умански
André Oumansky
Дата рождения
15 августа 1933
Возраст
92 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.7
Утомленные солнцем
(1994)
6.5
Нормандия - Неман
(1960)
Фильмография Андре Умански
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
1994
1960
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.7
Утомленные солнцем
Utomlennye solntsem
драма
1994, Франция / Россия
6.5
Нормандия - Неман
Normandie — Niemen
военный, драма
1960, СССР / Франция
