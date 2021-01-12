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Денис Карасев
Денис Карасев
О персоне
Фильмография
Денис Карасев
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Дата рождения
1 августа 1963
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
12 января 2021
Место рождения
Силламяэ, СССР (Эстония)
Биография Дениса Карасева
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Фильмография Дениса Карасева
Иван Денисович
драма
2021, Россия
6.0
Разжалованный
военный, драма
2009, Россия
7.0
Наследники
драма
2008, Россия
6.0
Шум ветра
драма
2002, Украина
6.0
Секретный эшелон
драма
1994, Украина
6.0
Мигранты
драма
1991, СССР
6.0
Московская любовь
драма
1991, СССР
3.0
Русская рулетка
боевик, криминал, драма
1990, СССР
4.0
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