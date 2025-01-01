«Два капитана» — классика советского кинематографа в жанре приключений. Главная тема телефильма — тяга к далеким странствиям, неизведанным местам и справедливости. В центре сюжета находится Саня Григорьев. На заре века, когда он еще был мальчиком из провинции, ему попались на глаза письма, связанные с неудачной северной экспедицией. С тех пор эта загадка не давала ему покоя. Уже после революции он получит шанс отправиться по ее следу.

Главный герой Александр Григорьев увлечен романтикой странствий и новых открытий. Давным-давно, еще до революции, когда он был маленьким мальчиком в затерянной глухомани, он увлекся историей одной неудачной географической экспедиции. Уже после установления советской власти ему предоставляется возможность отправиться по следу проваленной северной экспедиции и разгадать все ее тайны.

В 1 серии «Два капитана» два товарища из крошечного Энска, Петька и немой Санька, отыскивают загадочные письма. Из них герой узнает о таинственной северной экспедиции, которая обернулась трагедией. Скоро в его жизнь врываются перемены, связанные с революцией и Гражданской войной.

Во 2 серии оказавшийся в столице Александр ввязывается в плохую историю и попадает в специальный интернат. В результате случайного стечения обстоятельств он знакомится с семейством пропавшего полярного исследователя.

В 3 серии «Два капитана» продолжается непростой процесс взросления Саньки. Судьба вновь сводит его с Екатериной, между ними определенно наблюдается симпатия. К тому же Александру есть что ей рассказать. Однако в их отношения вмешивается недоброжелатель.

В 4 серии несчастный Саня сталкивается с несправедливыми обвинениями в убийстве. Он дает себе и миру зарок: отыскать следы Татаринова. Но для этого ему сначала надо поехать в Ленинград, чтобы получить нужные навыки.

В 5 серии подтверждаются подозрения Александра в отношении Николая Антоновича. Кроме того, главный герой и Катя становятся одной семьей и даже планируют отправиться в экспедицию по следам Татаринова. Однако в эти планы вмешивается ВОВ.

В 6 серии парадоксальным образом Великая Отечественная помогает Сане, несмотря на все опасности. Волею судьбы он не только пытается пережить последствия лжи и предательства, но и получает шанс найти следы Татаринова.