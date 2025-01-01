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Постер фильма Два капитана
Постер фильма Два капитана
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7.6 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Два капитана

Два капитана

Dva kapitana 18+
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О фильме

«Два капитана» — классика советского кинематографа в жанре приключений. Главная тема телефильма — тяга к далеким странствиям, неизведанным местам и справедливости. В центре сюжета находится Саня Григорьев. На заре века, когда он еще был мальчиком из провинции, ему попались на глаза письма, связанные с неудачной северной экспедицией. С тех пор эта загадка не давала ему покоя. Уже после революции он получит шанс отправиться по ее следу.

Главный герой Александр Григорьев увлечен романтикой странствий и новых открытий. Давным-давно, еще до революции, когда он был маленьким мальчиком в затерянной глухомани, он увлекся историей одной неудачной географической экспедиции. Уже после установления советской власти ему предоставляется возможность отправиться по следу проваленной северной экспедиции и разгадать все ее тайны.  

В 1 серии «Два капитана» два товарища из крошечного Энска, Петька и немой Санька, отыскивают загадочные письма. Из них герой узнает о таинственной северной экспедиции, которая обернулась трагедией. Скоро в его жизнь врываются перемены, связанные с революцией и Гражданской войной.

Во 2 серии оказавшийся в столице Александр ввязывается в плохую историю и попадает в специальный интернат. В результате случайного стечения обстоятельств он знакомится с семейством пропавшего полярного исследователя. 

В 3 серии «Два капитана» продолжается непростой процесс взросления Саньки. Судьба вновь сводит его с Екатериной, между ними определенно наблюдается симпатия. К тому же Александру есть что ей рассказать. Однако в их отношения вмешивается недоброжелатель. 

В 4 серии несчастный Саня сталкивается с несправедливыми обвинениями в убийстве. Он дает себе и миру зарок: отыскать следы Татаринова. Но для этого ему сначала надо поехать в Ленинград, чтобы получить нужные навыки.

В 5 серии подтверждаются подозрения Александра в отношении Николая Антоновича. Кроме того, главный герой и Катя становятся одной семьей и даже планируют отправиться в экспедицию по следам Татаринова. Однако в эти планы вмешивается ВОВ.

В 6 серии парадоксальным образом Великая Отечественная помогает Сане, несмотря на все опасности. Волею судьбы он не только пытается пережить последствия лжи и предательства, но и получает шанс найти следы Татаринова.

  • Роман-первоисточник Валентина Каверина, награжденный Сталинской премией, был адаптирован в сценарий Владимиром Савиным.
  • Это не первая экранизация романа: в 1955 году одноименный фильм был снят режиссером Владимиром Венгеровым. В отличие от киноверсии, эта телеадаптация состоит из шести серий общей длительностью 450 минут, что позволило вместить куда больше событий из книги.
  • Каверин лично участвовал в кастинге. Именно он одобрил кандидатуры Геннадия Сайфулина и Олега Даля на роли Сани и Ромашова соответственно.
  • Съемки были организованы на киностудии Мосфильм и продолжались два года. Для точного воссоздания предреволюционной эпохи были использованы материалы из Центрального государственного архива СССР.
  • В основном съемки проходили в Московской и Ивановской областях. Сцены на железной дороге снимались НИИ Железнодорожного транспорта.

Десятилетний Саня Григорьев находит письма пропавшей экспедиции и с этого момента вся его жизнь подчинена только одному — найти тех, кому когда-то принадлежали найденные бумаги.

Страна СССР
Продолжительность 7 часов 30 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 5 декабря 1940
Дата выхода
5 декабря 1940 США
Производство Gosteleradio USSR, Мосфильм
Другие названия
Dva kapitana, Два капитана
Режиссер
Евгений Карелов
В ролях
Борис Токарев
Борис Токарев
Сергей Кудрявцев
Елена Лобкина
Юрий Богатырев
Юрий Богатырев
Николай Гриценко
Николай Гриценко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
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