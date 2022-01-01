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Война и мир Война и мир
Киноафиша Фильмы Война и мир Война и мир, 1965: актеры и роли
Война и мир 1965 / СССР
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Война и мир, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk
В ролях
Людмила Савельева Людмила Савельева Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Вячеслав Тихонов Вячеслав Тихонов Виктор Станицын Viktor Stanitsyn Кира Головко Олег Табаков Олег Табаков Анастасия Вертинская Анастасия Вертинская
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