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Война и мир
Война и мир, 1965: актеры и роли
Война и мир
1965 / СССР
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Война и мир, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
В ролях
Людмила Савельева
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Вячеслав Тихонов
Виктор Станицын
Viktor Stanitsyn
Кира Головко
Олег Табаков
Анастасия Вертинская
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