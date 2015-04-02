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Когда звонит незнакомец Когда звонит незнакомец
Киноафиша Фильмы Когда звонит незнакомец Отзывы о фильме «Когда звонит незнакомец»
When a Stranger Calls Когда звонит незнакомец 2006 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Когда звонит незнакомец»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Просмотр фильма «Когда звонит незнакомец», честно говоря, не оставляет никаких иных чувств, кроме недоумения. Точнее, этих недоумений даже несколько. Прежде всего, непонятно, зачем вообще понадобилось делать ремейк старого одноименного фильма 1979 года, которым более-менее известный триллермейкер Фред Уолтон дебютировал в качестве режиссера и сценариста разом. Кроме того, решительно непонятно, почему вдруг за постановку этой камерной истории взялся Саймон Уэст, обладающий гораздо более бешеным…

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Кайрат 2 апреля 2015, 12:51
НУ вы меня растроили РеБятА ✊

Я на вечер взял билеты , только ради девушки...

Если ее фильм не запугает то какого-черта я взял билеты✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лиса_алиса 2 апреля 2015, 12:51
БРЕДЯТИНА, вот мне интересно как этот маньяк убивал, и чего это она с ума сошла вроде не с чего?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Manny 2 апреля 2015, 12:51
Боже! Какая хрень!!! Мы еще кучей ходили, так весь фильм (если ЭТО можно так назвать) обст...ли по страшному. Как же никто не отметил фамилию МАНДРАКИСОВ✊ Кто ж такой добрый придумал..!

И где хоть чуток логики?! Ничего не связано в принципе! Как в тему что она спортсменка, как в чему что ей изменил парень, и че за бред вообще с этим дядькой?! Мы что, должны его знать)))?

Фу. Я даж немного расстроилась.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Manny 2 апреля 2015, 12:51
Я кстати по ходу фильма придумала такой разговор.

Девушка звонит мистеру Мандракису в ресторан. Трубку берет тетя на ресепшоне))).

- Здравтсвуйте, я звоню мистеру Мандракису.

- Мистеру Мандракису?

- Да, мистеру Мандракису.

- Мистер Мандракис!!!!!

- Я Мистер Мандракис!

- Мистер Мандракис, вас к телефону!

Берет трубку.

- Мистер Мандракис?

- Да, это Мистер Мандракис.

- Здравствуйте Мистер Мандракис...

и т.д.



Просто там настолько часто повторялось эта фамилия (семья Мандракисов, мистер Мандракис, мисссис Мандракис, дом Мандракисов...). Постоянно! Я уж думала над нами сте.б.утся!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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