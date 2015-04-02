Наша рецензия

Просмотр фильма «Когда звонит незнакомец», честно говоря, не оставляет никаких иных чувств, кроме недоумения. Точнее, этих недоумений даже несколько. Прежде всего, непонятно, зачем вообще понадобилось делать ремейк старого одноименного фильма 1979 года, которым более-менее известный триллермейкер Фред Уолтон дебютировал в качестве режиссера и сценариста разом. Кроме того, решительно непонятно, почему вдруг за постановку этой камерной истории взялся Саймон Уэст, обладающий гораздо более бешеным…