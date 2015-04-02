Просмотр фильма «Когда звонит незнакомец», честно говоря, не оставляет никаких иных чувств, кроме недоумения. Точнее, этих недоумений даже несколько. Прежде всего, непонятно, зачем вообще понадобилось делать ремейк старого одноименного фильма 1979 года, которым более-менее известный триллермейкер Фред Уолтон дебютировал в качестве режиссера и сценариста разом. Кроме того, решительно непонятно, почему вдруг за постановку этой камерной истории взялся Саймон Уэст, обладающий гораздо более бешеным…
Я на вечер взял билеты , только ради девушки...
Если ее фильм не запугает то какого-черта я взял билеты✊
И где хоть чуток логики?! Ничего не связано в принципе! Как в тему что она спортсменка, как в чему что ей изменил парень, и че за бред вообще с этим дядькой?! Мы что, должны его знать)))?
Фу. Я даж немного расстроилась.✊
Девушка звонит мистеру Мандракису в ресторан. Трубку берет тетя на ресепшоне))).
- Здравтсвуйте, я звоню мистеру Мандракису.
- Мистеру Мандракису?
- Да, мистеру Мандракису.
- Мистер Мандракис!!!!!
- Я Мистер Мандракис!
- Мистер Мандракис, вас к телефону!
Берет трубку.
- Мистер Мандракис?
- Да, это Мистер Мандракис.
- Здравствуйте Мистер Мандракис...
и т.д.
Просто там настолько часто повторялось эта фамилия (семья Мандракисов, мистер Мандракис, мисссис Мандракис, дом Мандракисов...). Постоянно! Я уж думала над нами сте.б.утся!!!✊
Авторизация по e-mail