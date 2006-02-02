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Poster of When a Stranger Calls
5.8
Kinoafisha Films When a Stranger Calls
5.8

When a Stranger Calls

, 2006
When a Stranger Calls
USA / Horror, Thriller / 18+
Poster of When a Stranger Calls
5.8

Cast

Camilla Belle
Camilla Belle
Jill Johnson
Tessa Thompson
Tessa Thompson
Scarlet
Brian Geraghty
Brian Geraghty
Bobby
Clark Gregg
Clark Gregg
Ben Johnson
Derek de Lint
Dr. Mandrakis
Kate Jennings Grant
Kelly Mandrakis
David Denman
David Denman
Officer Burroughs
Arthur Young
Will Mandrakis
Tommy Flanagan
Tommy Flanagan
Stranger
Katie Cassidy
Katie Cassidy
Tiffany
Director Simon West
Writer Steve Feke, Fred Walton, Jake Wade Wall
Composer Jim Dooley
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2006
Online premiere 31 March 2006
World premiere 2 February 2006
Release date
27 April 2006 Russia Каскад 16+
16 March 2006 Australia
27 April 2006 Belarus
5 July 2006 France
15 June 2006 Germany
15 June 2006 Hungary
30 June 2006 Italy
27 April 2006 Kazakhstan
14 July 2006 South Korea 12
3 February 2006 USA
27 April 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $67,062,123
Production Screen Gems, Davis Entertainment
Also known as
When a Stranger Calls, Cuando un extraño llama, Terreur sur la ligne, Unbekannter Anrufer, 奪命電話, Apel misterios, Bell Ringer, Chamada de um Estranho, Chiamata da uno sconosciuto, Cuando llama un extraño, Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm, Då en främling ringer, Ismeretlen hívás, Kad stranac nazove, Kad stranac pozove, Kad zvana svešinieks, Kiedy dzwoni nieznajomy, Kravges agonias, Kui võõras helistab, Kun tuntematon soittaa, Na lince je vrah, Nepazistamojo skambutis, Quando um Estranho Chama, Rotsa utsnobi rekavs, Stranger Call, Telefondaki Yabancı, Κραυγές αγωνίας, Когато звънне непознат, Когда звонит незнакомец, Коли дзвонить незнайомець, ストレンジャー・コール, 夺命电话, 陌生来电

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.1 IMDb
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soundtrack When a Stranger Calls

Quotes

Jill Johnson [On phone] You really scared me, if that's what you wanted. Is that what you wanted?
Voice of the Stranger No.
Jill Johnson What do you want?
Voice of the Stranger Your blood all over me.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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