Also known as

When a Stranger Calls, Cuando un extraño llama, Terreur sur la ligne, Unbekannter Anrufer, 奪命電話, Apel misterios, Bell Ringer, Chamada de um Estranho, Chiamata da uno sconosciuto, Cuando llama un extraño, Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm, Då en främling ringer, Ismeretlen hívás, Kad stranac nazove, Kad stranac pozove, Kad zvana svešinieks, Kiedy dzwoni nieznajomy, Kravges agonias, Kui võõras helistab, Kun tuntematon soittaa, Na lince je vrah, Nepazistamojo skambutis, Quando um Estranho Chama, Rotsa utsnobi rekavs, Stranger Call, Telefondaki Yabancı, Κραυγές αγωνίας, Когато звънне непознат, Когда звонит незнакомец, Коли дзвонить незнайомець, ストレンジャー・コール, 夺命电话, 陌生来电

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