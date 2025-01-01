Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Когда звонит незнакомец
Когда звонит незнакомец, 2006: актеры и роли
Когда звонит незнакомец, 2006: актеры и роли
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Уэст
Simon West
В ролях
Камилла Бель
Camilla Belle
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Брайан Джерати
Brian Geraghty
Кларк Грегг
Clark Gregg
Дерек де Линт
Derek de Lint
Кейт Дженнингс Грант
Kate Jennings Grant
Дэвид Денман
David Denman
Артур Янг
Arthur Young
Томми Флэнаган
Tommy Flanagan
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
«Вор должен сидеть в тюрьме» — в книге Жеглов так не говорил: кто и зачем переписал его монолог в кино
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
«Примитивный боевичок без претензий на качество»: в Сети выбрали, какой сериал лучше — «Первый отдел» или «Невский»
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667