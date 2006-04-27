«Когда звонит незнакомец»: Рецензия Киноафиши

Просмотр фильма «Когда звонит незнакомец», честно говоря, не оставляет никаких иных чувств, кроме недоумения. Точнее, этих недоумений даже несколько. Прежде всего, непонятно, зачем вообще понадобилось делать ремейк старого одноименного фильма 1979 года, которым более-менее известный триллермейкер Фред Уолтон дебютировал в качестве режиссера и сценариста разом. Кроме того, решительно непонятно, почему вдруг за постановку этой камерной истории взялся Саймон Уэст, обладающий гораздо более бешеным жанровым темпераментом: по крайней мере, после «Воздушной тюрьмы» и «Лары Крофт – расхитительницы гробниц» подобное погружение в сновидческую статику домашней пугалки выглядит необычно.

Как бы там ни было, более чем средненький и далеко не лучший даже в фильмографии Уолтона, не лишенного, впрочем, определенных талантов («День апрельского дурака» тому свидетельство), оригинальный вариант Уэст сделал еще более примитивным, безалаберным и бессвязным. Уолтоновская сцена с телефонным террором все-таки послужила моделью для довольно мощного язвительно-серьезного зачина «Крика» Уэса Крейвена, уэстовская же версия и в плане сюжета, и в плане драматического воздействия провисает, как гнилое решето. Первые полчаса не происходит вообще ровным счетом ничего, потом настает момент для дебильных шуток и розыгрышей, и только по прошествии чуть ли не половины 87-минутного фильма главной героине звонит маньяк, который, однако, лишь долго и методично дышит в телефонную трубку. Повторенный несколько раз, к тому же с большими длиннотами и передержками, этот прием вызывает исключительно смех, в то время как целью авторов было, видимо, нечто прямо противоположное. Довершают дело нелепая беготня по дому на фоне странных монструозных изваяний и совершенно невнятный финал, только подчеркивающие фатальную скудость сюжета.

Вероятно, чтобы компенсировать полное отсутствие драматургии и хоть сколько-нибудь продуманной интриги, Уэст напирает на отменно поставленный звук и визуальную часть, которая несравнимо богаче и эффектнее, чем в минималистичном оригинале 1979 года. Освоение молодой няней роскошного дома ее зажиточных нанимателей показано с операторской изобретательностью, в иные моменты достойной вступительных экскурсов «Комнаты страха» Дэвида Финчера. На школьном сборе в лесу, куда не попадает главная героиня, символическим распятием пылает огромное крестообразное чучело, на фоне которого постоянно прерывается жизненно важная мобильная связь. В зимнем саду особняка цветут элегантные растения и поют практически райские птички, пока маньяк не выломает прозрачные перегородки и маленькие божественные создания не захрустят на зубах у черного хозяйского кота с аристократически выгнутой спиной и пламенеющими в темноте глазами, который служит еще одним наглядным символом в этой мышеловочной игре. Тем не менее все вышеперечисленное ни в коей мере не спасает новое творение Screen Gems от смехотворности и бездарности: как писал еще Константин Бальмонт, «мало плакать, надо стройно, гармонически рыдать». А вот со стройностью и гармонией у создателей попираемой здесь картины определенно не задалось.

Vlad Dracula