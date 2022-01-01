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Камилла Бель
Камилла Бель
Camilla Belle
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Камилла Бель
Camilla Belle
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Дата рождения
2 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Камилла Бель
Родилась 2октября 1986 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Камилла Бель
Дьявол
триллер, боевик, приключения, вестерн
2015, США / Канада
4.0
Любовь, секс и Лос-Анджелес
комедия
2013, США
5.0
Открытая дорога
боевик, триллер, драма
2012, США / Бразилия
5.0
Prada и чувства
комедия, драма, мелодрама
2011, США
7.0
Гениальный папа
драма, комедия
2010, США
7.0
A Deriva
драма
2009, Бразилия
7.0
Пятое измерение
фантастика
2008, США
6.0
10 000 лет до нашей эры
драма, приключения
2008, США
7.0
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