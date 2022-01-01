Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Камилла Бель

Камилла Бель

Camilla Belle
Камилла Бель
Камилла Бель Camilla Belle
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Камилла Бель

Родилась 2октября 1986 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Камилла Бель
Дьявол
Дьявол
триллер, боевик, приключения, вестерн 2015, США / Канада
4.0
Любовь, секс и Лос-Анджелес
Любовь, секс и Лос-Анджелес
комедия 2013, США
5.0
Открытая дорога
Открытая дорога
боевик, триллер, драма 2012, США / Бразилия
5.0
Prada и чувства
Prada и чувства
комедия, драма, мелодрама 2011, США
7.0
Гениальный папа
Гениальный папа
драма, комедия 2010, США
7.0
A Deriva
A Deriva
драма 2009, Бразилия
7.0
Пятое измерение
Пятое измерение
фантастика 2008, США
6.0
10 000 лет до нашей эры
10 000 лет до нашей эры
драма, приключения 2008, США
7.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши