Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Класс
Фильмы похожие на Класс
Entre les murs
Класс
2008 / Франция
Смотреть трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Класс
Вся информация о фильме
Артюр Рембо
драма
2021, Франция
6.0
Дипан
криминал, драма
2015, США
7.0
Любовь
драма
2012, Германия / Франция / Австрия
6.0
Мальчик с велосипедом
драма, комедия
2011, Франция / Италия / Бельгия
4.0
О Богах и людях
драма
2010, Франция
7.0
Пророк
криминал, драма
2009, Франция / Италия
7.0
Мое волшебство
драма
2008,
6.0
Тюльпан
комедия, мелодрама
2008, Россия / Германия / Швейцария
7.0
4 месяца, 3 недели и 2 дня
драма
2007, Румыния
6.0
Свадьба Туи
драма, мелодрама
2006, Китай
6.0
Дитя
мелодрама, драма
2005, Бельгия
5.0
Сын
драма, детектив
2002, Франция / Бельгия
7.0
Комната сына
детектив, драма
2001, Франция / Италия
7.0
Воспоминание о прекрасном
мелодрама, драма
2001, Франция
7.0
Розетта
драма
1999, Франция / Бельгия
7.0
Мастерская
драма
2017, Франция
6.0
Гавана, я люблю тебя
драма
2012, Франция / Испания
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить