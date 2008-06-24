Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алла Казанская
Alla Kazanskaya
Киноафиша
Персоны
Алла Казанская
Алла Казанская
Alla Kazanskaya
Дата рождения
15 июня 1920
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
24 июня 2008
Место рождения
Кишинёв, Молдавия
Популярные фильмы
7.7
Утомленные солнцем
(1994)
0.0
Репете
(2000)
Фильмография Алла Казанская
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2000
1994
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
Репете
Repete
мелодрама, драма
2000, Великобритания
7.7
Утомленные солнцем
Utomlennye solntsem
драма
1994, Франция / Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Если бы Кольцо не сгорело: как Саурон планировал переделать мир под себя
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни
Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео)
Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)
«Выглядело супер странно»: для съемок «Властелина колец» Джексон искал карликов по всему миру, но их лица в кадр так не попали (видео)
Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим
Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря
Макконахи уже давно выбрал свою любимую роль, и это точно не «Интерстеллар»: спасает не мир, а двух школьников (и самого себя)
«Редкий пример»: этот сериал с рейтингом 7,9 работает как бесплатный сеанс психотерапии — 4 сезона пролетают незаметно
В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества
Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667