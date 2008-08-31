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Папа Джованны Папа Джованны
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Papa di Giovanna, Il

Папа Джованны, 2008

2008 / Италия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 31 августа 2008
Возраст 18+
Режиссер
Пупи Авати
Пупи Авати
В ролях
Франческа Нери
Серена Гранди
Эцио Греджо
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Папа Джованны 1 постер
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