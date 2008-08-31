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Папа Джованны
Papa di Giovanna, Il
Папа Джованны, 2008
2008 / Италия
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в мире
31 августа 2008
Возраст
18+
Режиссер
Пупи Авати
В ролях
Франческа Нери
Серена Гранди
Эцио Греджо
Сильвио Орландо
Альба Рорвахер
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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