Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Один из нас Один из нас
Киноафиша Фильмы Один из нас
Uno di famiglia / One of the Family

Один из нас, 2018

2018 / Италия
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Лука — честный и трудолюбивый итальянец, зарабатывает уроками ораторского мастерства. Один из его учеников, Марио, мечтает стать актером, но ему мешает сильный региональный акцент. Однажды, по чистой случайности, Лука спасает Марио жизнь. Он бы и забыл об этом эпизоде, вот только Марио оказывается наследником могущественной мафиозной семьи Серрано, которая теперь перед Лукой в неоплатном долгу. Как гром среди ясного неба в спокойной жизни Луки и его невесты Регины появляется «крыша». Новые криминальные покровители из лучших побуждений превращают жизнь героя в череду недоразумений и трагикомических ситуаций. Друзья, знакомые и враги Луки — каждому придется столкнуться с его новой «семьей». В главной роли — Пьетро Сермонти, хорошо знакомый российскому зрителю по саге «Захочу и соскочу». Фильм получил награду Filming Italy Best Movie Award за лучшую женскую роль второго плана. Съемки проходили в регионе Лацио. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 25 октября 2018
Возраст 12+
Режиссер
Алессио Мария Федеричи
Алессио Мария Федеричи
В ролях
Пьетро Сермонти
Пьетро Сермонти
Люсия Оконе
Люсия Оконе
Сара Фельбербаум
Сара Фельбербаум
Нино Фрассика
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Один из нас 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши