Один из нас, 2018

Лука — честный и трудолюбивый итальянец, зарабатывает уроками ораторского мастерства. Один из его учеников, Марио, мечтает стать актером, но ему мешает сильный региональный акцент. Однажды, по чистой случайности, Лука спасает Марио жизнь. Он бы и забыл об этом эпизоде, вот только Марио оказывается наследником могущественной мафиозной семьи Серрано, которая теперь перед Лукой в неоплатном долгу. Как гром среди ясного неба в спокойной жизни Луки и его невесты Регины появляется «крыша». Новые криминальные покровители из лучших побуждений превращают жизнь героя в череду недоразумений и трагикомических ситуаций. Друзья, знакомые и враги Луки — каждому придется столкнуться с его новой «семьей». В главной роли — Пьетро Сермонти, хорошо знакомый российскому зрителю по саге «Захочу и соскочу». Фильм получил награду Filming Italy Best Movie Award за лучшую женскую роль второго плана. Съемки проходили в регионе Лацио. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.