Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дом, который построил Джек» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.7

Конфетка

, 2011
Il gioiellino
Франция, Италия / драма / 18+
О фильме

Крупная компания пищевой промышленности, с фабриками на всех пяти континентах и котирующимися на бирже акциями, успешно завоевывает новые рынки. Не компания, а конфетка! Ее основатель и владелец Аманцио Растрелли ставит на стратегические должности своих ближайших родственников и доверенных людей, не озаботившись тем, что уровень их подготовки лишь немногим выше уровня заурядного бухгалтера.

Руководство, не способное противостоять давлению рынка, доводит компанию до того, что она начинает утопать в долгах. Теперь для ее спасения недостаточно подделывать счета, раздувать цифры продаж, заручаться поддержкой политиков и перекладывать на плечи инвесторов последствия все более рискованных финансовых операций. Всё вот-вот поглотит бездна…

В ролях

Тони Сервилло
Ремо Джироне
Сара Фельбербаум
Фаусто Мария Шиараппа
Ренато Карпентьери
Лино Гуанчале
Режиссер Андреа Молайоли
Сценарист Людовика Рампольди, Gabriele Romagnoli, Андреа Молайоли
Композитор Тео Теардо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 4 марта 2011
Дата выхода
4 марта 2011 Италия
28 декабря 2011 Франция
Сборы в мире $1 368 586
Производство Indigo Film, Babe Film, Rai Cinema
Другие названия
Il gioiellino, The Jewel, Cacko, L'empire des Rastelli, The Little Gem, Конфетка, 至宝　ある巨大企業の犯罪

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Трейлеры фильма

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше