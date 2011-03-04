Крупная компания пищевой промышленности, с фабриками на всех пяти континентах и котирующимися на бирже акциями, успешно завоевывает новые рынки. Не компания, а конфетка! Ее основатель и владелец Аманцио Растрелли ставит на стратегические должности своих ближайших родственников и доверенных людей, не озаботившись тем, что уровень их подготовки лишь немногим выше уровня заурядного бухгалтера.

Руководство, не способное противостоять давлению рынка, доводит компанию до того, что она начинает утопать в долгах. Теперь для ее спасения недостаточно подделывать счета, раздувать цифры продаж, заручаться поддержкой политиков и перекладывать на плечи инвесторов последствия все более рискованных финансовых операций. Всё вот-вот поглотит бездна…