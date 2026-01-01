Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Премьера
Награды и номинации фильма Премьера
Награды и номинации фильма Премьера 1977
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотой глобус 1978
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Берлинале 1978
Лучшая актриса
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
