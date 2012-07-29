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Джон Финнегэн
Джон Финнегэн
John Finnegan
О персоне
Фильмография
Джон Финнегэн
John Finnegan
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Дата рождения
18 августа 1926
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
29 июля 2012
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Джона Финнегэна
Родился 18 августа 1926 года. Нью-Йорк, США. Умер 29 июля 2012 года. Палм-Дезерт, Калифорния, США.
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Фильмография Джона Финнегэна
Нормальный
драма, спорт
1984, США
8.0
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