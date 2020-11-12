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Постер фильма Истории обыкновенного безумия
6.9
Киноафиша Фильмы Истории обыкновенного безумия
6.9

Истории обыкновенного безумия

, 1981
Storie di ordinaria follia
Франция, Италия / драма / 18+
Постер фильма Истории обыкновенного безумия
6.9

О фильме

Мошенники разных мастей, проститутки, отбросы американского «дна» — вот неиссякаемые источники, из которых черпает вдохновение Чарлз. Он привязывается к проститутке Кэсс, но этот странный роман завершается трагически: Кэсс кончает жизнь самоубийством, почувствовав бессмысленность существования.

В ролях

Бен Газзара
Бен Газзара
Чарльз Серкин
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Cass
Сьюзен Тиррел
Vera
Таня Лопер
Таня Лопер
Vicky
Рой Броксмит
Barman
Катя Бергер
Girl on Beach
Hope Cameron
Hotel Proprietor
Джудит Дрэйк
Widow
Patrick Hughes
Pimp
Wendy Welles
Runaway
Режиссер Марко Феррери
Сценарист Марко Феррери, Серджо Амидеи, Чарльз Буковски, Anthony Foutz
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 11 сентября 1981
Дата выхода
6 июля 2006 Греция
11 сентября 1981 Италия
29 апреля 1982 Нидерланды
10 октября 1981 США
Производство 23 Giugno, Ginis Films, Alpes International Paris
Другие названия
Storie di ordinaria follia, Tales of Ordinary Madness, Ganz normal verrückt, A hétköznapi őrület meséi, Bukowski - Ganz normal verrückt, Conte de la folie ordinaire, Contos da Loucura Normal, Crônica de um Amor Louco, Crônica do Amor Louco, Cuentos de la locura corriente, Harilik hullumeelsus, Helt normal galskab, Helt normal galskap, Historia zwykłego szaleństwa, Kaupungin kaunein tyttö, Ordinaria locura, Sıradan Delilik Öyküleri, Smutstvätt, Ερωτικές ιστορίες καθημερινής τρέλας, Ιστορίες καθημερινής τρέλας, Истории на обикновената лудост, История обыкновенного безумия, 어느 시인의 사랑, ありきたりな狂気の物語, 平凡人的疯狂, 町でいちばんの美女 ありふれた狂気の物語

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Charles Serking [Первые реплики. За кадром с театральной сцены] Ну вот и я.
[Слышны насмешки из зала, невидимый голос кричит: «Иди на х#й, индюк»]
Charles Serking Ага... осторожно. Я качаюсь с гантелями.
[Больше насмешек, другой голос кричит: «Ты бухой?»]
Charles Serking Я просто выпью вино и уйду. Ладно...
[Ещё больше насмешек]
Charles Serking Ладно, начнём. Забудьте всю эту чепуху и перейдём к так называемому искусству... Стилю...
[Зрители нетерпеливы, невидимый голос кричит: «Мы любим тебя, Чарли!» и он глотает вино из бумажного пакета]
Charles Serking Стиль — ответ на всё... свежий взгляд на скучное или опасное дело. Делать скучное со стилем лучше, чем делать опасное без стиля. Делать опасное со стилем — это то, что я называю искусством. Коррида может быть искусством. Бокс может быть искусством. Любовь может быть искусством. Открывать банку сардин — тоже может быть искусством.
[Зрители снова становятся restless, невидимый голос кричит: «Давай!»]
Charles Serking Мало кто обладает стилем. Мало кто умеет его сохранять. Я видел собак с большим стилем, чем у людей — хотя у собак стиля мало. У кошек его в избытке.
[Он снова глотает вино из бумажного пакета]

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