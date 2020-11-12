Charles Serking [Первые реплики. За кадром с театральной сцены] Ну вот и я.

[Слышны насмешки из зала, невидимый голос кричит: «Иди на х#й, индюк»]

Charles Serking Ага... осторожно. Я качаюсь с гантелями.

[Больше насмешек, другой голос кричит: «Ты бухой?»]

Charles Serking Я просто выпью вино и уйду. Ладно...

[Ещё больше насмешек]

Charles Serking Ладно, начнём. Забудьте всю эту чепуху и перейдём к так называемому искусству... Стилю...

[Зрители нетерпеливы, невидимый голос кричит: «Мы любим тебя, Чарли!» и он глотает вино из бумажного пакета]

Charles Serking Стиль — ответ на всё... свежий взгляд на скучное или опасное дело. Делать скучное со стилем лучше, чем делать опасное без стиля. Делать опасное со стилем — это то, что я называю искусством. Коррида может быть искусством. Бокс может быть искусством. Любовь может быть искусством. Открывать банку сардин — тоже может быть искусством.

[Зрители снова становятся restless, невидимый голос кричит: «Давай!»]

Charles Serking Мало кто обладает стилем. Мало кто умеет его сохранять. Я видел собак с большим стилем, чем у людей — хотя у собак стиля мало. У кошек его в избытке.