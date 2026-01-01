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Постер фильма Дьявольски ваш
6.1
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6.1

Дьявольски ваш

, 1967
Diaboliquement votre
Франция, Италия, Германия / мелодрама / 18+
Постер фильма Дьявольски ваш
6.1

О фильме

Пьер попадает в автокатастрофу. Одним из последствий этого несчастья для него становится полная амнезия. Пьеру буквально заново приходится складывать мозаику своей жизни из немногочисленных воспоминаний, рассказов жены и семейного доктора.

Однако истории супруги и врача представляются Пьеру до ужаса неправдоподобными, странными, нелепыми и удивительными. Старый особняк, бизнес в Гонконге - ничто не кажется ему знакомым, не сходится с его собственными ощущениями. Пьеру начинает казаться, что он стал жертвой настоящего заговора.

Его самые худшие подозрения оправдываются...

В ролях

Ален Делон
Ален Делон
Georges Campo
Альбер Домерг
Альбер Ожье
Le docteur
Петер Мосбахер
Kim
Клод Пьеплю
Le décorateur
Зента Бергер
Christiane
Серджо Фантони
Freddie
Renate Birgo
L'infirmière
Жорж Монтан
Le brigadier
Marcel Gassouk
Режиссер Жюльен Дювивье
Сценарист Луис С. Томас, Roland Girard, Jean Bolvary, Жюльен Дювивье
Композитор Франсуа де Рубе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 22 декабря 1967
Дата выхода
20 августа 1968 Германия
25 октября 1968 Дания
18 февраля 1971 Мексика
27 мая 1969 Португалия
30 декабря 1967 США
28 декабря 1969 Турция
9 августа 1968 Финляндия
22 декабря 1967 Франция
21 октября 1968 Швеция
15 мая 1968 Япония
MPAA G
Бюджет 2 750 000 DEM
Производство Comacico, Eichberg-Film, Igor Film
Другие названия
Diaboliquement vôtre, Diabolically Yours, Diabolicamente Tua, Satánicamente tuya, Den djävulska planen, Den djevelske plan, Den djevelske planen, Diabólicamente tuyo, Diabolicznie twój, Djavolski pozdrav, Met duivelse groeten, Mit teuflischen Grüssen, Mord pr. båndoptager, Paholaisen murha, Şeytan ruhlu kadın, Teuflisches Spiel, Üldözési mánia, Μανία καταδίωξης, Μέχρις εσχάτων, Ριψοκίνδυνος, φλογερός και ακαταμάχητος, Σκληρός και ακατανίκητος, Диявольськи Ваш, Дьявольски ваш, Дяволски Ваш, 悪魔のようなあなた, Ördögien az öné, 起死回生

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6 IMDb

Отзывы о фильме

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