Пьер попадает в автокатастрофу. Одним из последствий этого несчастья для него становится полная амнезия. Пьеру буквально заново приходится складывать мозаику своей жизни из немногочисленных воспоминаний, рассказов жены и семейного доктора.

Однако истории супруги и врача представляются Пьеру до ужаса неправдоподобными, странными, нелепыми и удивительными. Старый особняк, бизнес в Гонконге - ничто не кажется ему знакомым, не сходится с его собственными ощущениями. Пьеру начинает казаться, что он стал жертвой настоящего заговора.

Его самые худшие подозрения оправдываются...