Пьер попадает в автокатастрофу. Одним из последствий этого несчастья для него становится полная амнезия. Пьеру буквально заново приходится складывать мозаику своей жизни из немногочисленных воспоминаний, рассказов жены и семейного доктора.
Однако истории супруги и врача представляются Пьеру до ужаса неправдоподобными, странными, нелепыми и удивительными. Старый особняк, бизнес в Гонконге - ничто не кажется ему знакомым, не сходится с его собственными ощущениями. Пьеру начинает казаться, что он стал жертвой настоящего заговора.
Его самые худшие подозрения оправдываются...
|20 августа 1968
|Германия
|25 октября 1968
|Дания
|18 февраля 1971
|Мексика
|27 мая 1969
|Португалия
|30 декабря 1967
|США
|28 декабря 1969
|Турция
|9 августа 1968
|Финляндия
|22 декабря 1967
|Франция
|21 октября 1968
|Швеция
|15 мая 1968
|Япония