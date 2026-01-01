Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Мишель Одиар
Michel Audiard
Киноафиша
Персоны
Мишель Одиар
Мишель Одиар
Michel Audiard
Дата рождения
15 мая 1920
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
28 июля 1985
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Популярные фильмы
7.8
Дядюшки-гангстеры
(1963)
7.6
Инквизитор
(1981)
7.5
Профессионал
(1981)
Фильмография Мишель Одиар
7.1
Под подозрением
Under Suspicion
триллер, драма
2000, Франция / США
7.6
Инквизитор
Garde à vue
драма
1981, Франция
7.5
Профессионал
Le professionnel
триллер, боевик
1981, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Украли бедро Юпитера
On a volé la cuisse de Jupiter
комедия
1980, Франция
6
Игра в четыре руки
Le guignolo
боевик, комедия
1980, Франция / Италия
6.1
Помойки рая
Égouts du paradis, Les
криминал
1979, Франция
7.1
Кто есть кто
Flic ou voyou
боевик, комедия, драма, криминал
1979, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Нежный полицейский
Tendre poulet
боевик, триллер, комедия
1978, Франция
Показать еще
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить