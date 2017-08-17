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Скрытый клинок
Отзывы о фильме «Скрытый клинок»
Kakushi-ken: oni no tsume
Скрытый клинок
2004 / Япония
5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Тимур Сахапов
17 августа 2017, 02:48
Оценка
Скрытый клинок: Кабы-как, но для любителей
Япония - прекрасная страна с легендарной историей и живописными достопримечательностями. Издавна считается, что Япония - одна из старейших стран, чья культура и религия имеют большое уважение во всем мире. Их "хобби", самураи, являются отражением всей страны. Старейший род занятий, основанный много веков назад, популярен по сей день. Несколько измененный формат имеет смысл в редактировании самурайства, но сама суть осталась прежней. То, что несколько сотен лет назад уважалось каждым человеком на Земле, продолжает свой путь и сейчас. Вообще, род самураев в прошлые столетия ценился достаточно высоко. Каждый, кто занимался этим делом, или хотя бы имел к нему отношение, считался человеком первоочередной важности. Стоит ли говорить, что права самураев были наравне с высшими чинами государственных деятелей? Да, настолько сильно они занимали историю своей страны. Но, у каждого дела есть свои правила и традиции, которые нарушать никак не стоит. Например, обнажать меч, не имея на то законных оснований, было нельзя. Наказание хоть и суровое, но справедливое - харакири. Для тех, кто не знает, что это - самоубийство, путём втыкания в себя собственного меча. Правила суровы, но и статус не наплевательский. Хотел быть уважительным человеком - соблюдай написанные традиции.
Япония гордится своими традициями. Будучи страной, которая не боится развивать слабые места (что порой получалось не лучшим образом), японские производители любили снимать фильмы. Они не всегда делали это профессионально, доверяя съёмку обыкновенным любителям. Но какая разница, кому заниматься делом, которое ему нравится? Они знали, для кого и для чего это делается, поэтому старались выжимать самый максимум из своих способностей. А потому, каждый любитель быстро получал долю доверия от зрителей, мотивируя это тем, что он снимает кино для своей страны. Кинематограф Японии - это вещь, где в каждом фильме сияет хотя бы один самурай. И снова хочется вспомнить про традиции и то, как они их чтут. «Скрытый клинок» - это произведение, в котором не особо понимаешь, про что именно идёт речь. В картину напичкано столько ситуаций, столько отдельно взятых эпизодов, что к концу общее заключение не слишком смакуется. Но одно было понятно точно - харакири действительно занимали огромное значение в культуре Японии.
«Скрытый клинок» предлагает зрителю пару тройку эпизодов, которые могут подойти для любителей разного кино. Здесь есть и любовная линия, и армейские подготовки, и борьба на катанах. На каждую из них выделяется по тридцать минут (примерно), давая зрителю привыкнуть к персонажам и их историям. Единственная проблема - они жутко неинтересны. Предоставленные истории развиваются слишком медленно, из-за чего порой хочется перелистнуть события чуть дальше. Но и дальше ждёт очередная проблема - пролистывая события вперёд, зрителя не ждёт ничего нового, что может его удивить. Скучное повествование, которое продолжается вновь и вновь, вгоняет просматривающего человека в ступор. Картина может заинтересовать на моменте, когда начинаются споры о самоубийстве. Герои стараются вывести этот эпизод на реалистичную ноту, сопереживая и завидуя друг другу каждую минуту. В их глазах видны тщетные попытки отчаяния, что один не может уговорить сделать харакири, а другой - сдаться. Пожалуй, если анализировать картину полностью, то сия эпизод выглядит самым захватывающим за все сто тридцать минут фильма.
Не хочется обвинять актёров в том, что они плохо сыграли. Каждая роль была важна как для развития сюжета, так и его повествования. Если в первом фильме Ёдзи Ямада больше акцентировался на классическом режиме, то сейчас позволяет проявиться собственному стилю. Вышло это у него или нет – решайте сами. Но сама суть того, что Ёдзи решил не останавливаться на герое Катагири, а зачастую показывает и проблемы современного общества, имеет под собой смысл. Лёгкая социальная сатира делает фильм проще для восприятия и местами даже интереснее. Правда, интерес такой же большой, как и его показ – не успеваешь насладиться.
Вердикт. «Скрытый клинок» понравится любителям японской тематики. Но вот обыкновенный зритель не сможет увидеть ничего того, что могло бы его заинтересовать.
Кто-то скажет, что кино выглядит красиво и стерильно, но всё происходит кабы-как. У «Скрытого клинка» несколько проблем, одна из них – невозможность призвать зрителя смотреть картину. Кажется, смотришь кино, а хочется заняться другим делом.
Кто-то говорит, что самураям в те времена жилось нелегко. А вы подумайте об их женах. Несчастным женщинам приходилось всю оставшуюся жизнь жить как в заточении, если её муж станет преступником. А порой и совершать самоубийство, если будет договорённость. Практикуйся в России такая «функция» - не осталось бы женщин в стране.
Приятного просмотра!
17 августа 2017, 02:48
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Япония - прекрасная страна с легендарной историей и живописными достопримечательностями. Издавна считается, что Япония - одна из старейших стран, чья культура и религия имеют большое уважение во всем мире. Их "хобби", самураи, являются отражением всей страны. Старейший род занятий, основанный много веков назад, популярен по сей день. Несколько измененный формат имеет смысл в редактировании самурайства, но сама суть осталась прежней. То, что несколько сотен лет назад уважалось каждым человеком на Земле, продолжает свой путь и сейчас. Вообще, род самураев в прошлые столетия ценился достаточно высоко. Каждый, кто занимался этим делом, или хотя бы имел к нему отношение, считался человеком первоочередной важности. Стоит ли говорить, что права самураев были наравне с высшими чинами государственных деятелей? Да, настолько сильно они занимали историю своей страны. Но, у каждого дела есть свои правила и традиции, которые нарушать никак не стоит. Например, обнажать меч, не имея на то законных оснований, было нельзя. Наказание хоть и суровое, но справедливое - харакири. Для тех, кто не знает, что это - самоубийство, путём втыкания в себя собственного меча. Правила суровы, но и статус не наплевательский. Хотел быть уважительным человеком - соблюдай написанные традиции.
Япония гордится своими традициями. Будучи страной, которая не боится развивать слабые места (что порой получалось не лучшим образом), японские производители любили снимать фильмы. Они не всегда делали это профессионально, доверяя съёмку обыкновенным любителям. Но какая разница, кому заниматься делом, которое ему нравится? Они знали, для кого и для чего это делается, поэтому старались выжимать самый максимум из своих способностей. А потому, каждый любитель быстро получал долю доверия от зрителей, мотивируя это тем, что он снимает кино для своей страны. Кинематограф Японии - это вещь, где в каждом фильме сияет хотя бы один самурай. И снова хочется вспомнить про традиции и то, как они их чтут. «Скрытый клинок» - это произведение, в котором не особо понимаешь, про что именно идёт речь. В картину напичкано столько ситуаций, столько отдельно взятых эпизодов, что к концу общее заключение не слишком смакуется. Но одно было понятно точно - харакири действительно занимали огромное значение в культуре Японии.
«Скрытый клинок» предлагает зрителю пару тройку эпизодов, которые могут подойти для любителей разного кино. Здесь есть и любовная линия, и армейские подготовки, и борьба на катанах. На каждую из них выделяется по тридцать минут (примерно), давая зрителю привыкнуть к персонажам и их историям. Единственная проблема - они жутко неинтересны. Предоставленные истории развиваются слишком медленно, из-за чего порой хочется перелистнуть события чуть дальше. Но и дальше ждёт очередная проблема - пролистывая события вперёд, зрителя не ждёт ничего нового, что может его удивить. Скучное повествование, которое продолжается вновь и вновь, вгоняет просматривающего человека в ступор. Картина может заинтересовать на моменте, когда начинаются споры о самоубийстве. Герои стараются вывести этот эпизод на реалистичную ноту, сопереживая и завидуя друг другу каждую минуту. В их глазах видны тщетные попытки отчаяния, что один не может уговорить сделать харакири, а другой - сдаться. Пожалуй, если анализировать картину полностью, то сия эпизод выглядит самым захватывающим за все сто тридцать минут фильма.
Не хочется обвинять актёров в том, что они плохо сыграли. Каждая роль была важна как для развития сюжета, так и его повествования. Если в первом фильме Ёдзи Ямада больше акцентировался на классическом режиме, то сейчас позволяет проявиться собственному стилю. Вышло это у него или нет – решайте сами. Но сама суть того, что Ёдзи решил не останавливаться на герое Катагири, а зачастую показывает и проблемы современного общества, имеет под собой смысл. Лёгкая социальная сатира делает фильм проще для восприятия и местами даже интереснее. Правда, интерес такой же большой, как и его показ – не успеваешь насладиться.
Вердикт. «Скрытый клинок» понравится любителям японской тематики. Но вот обыкновенный зритель не сможет увидеть ничего того, что могло бы его заинтересовать.
Кто-то скажет, что кино выглядит красиво и стерильно, но всё происходит кабы-как. У «Скрытого клинка» несколько проблем, одна из них – невозможность призвать зрителя смотреть картину. Кажется, смотришь кино, а хочется заняться другим делом.
Кто-то говорит, что самураям в те времена жилось нелегко. А вы подумайте об их женах. Несчастным женщинам приходилось всю оставшуюся жизнь жить как в заточении, если её муж станет преступником. А порой и совершать самоубийство, если будет договорённость. Практикуйся в России такая «функция» - не осталось бы женщин в стране.
Приятного просмотра!
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