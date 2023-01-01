Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Скрытый клинок
Киноафиша Фильмы Скрытый клинок Скрытый клинок, 2004: актеры и роли
Kakushi-ken: oni no tsume Скрытый клинок 2004 / Япония
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Скрытый клинок, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ёдзи Ямада Yôji Yamada
В ролях
Масатоши Нагасе Такако Матсу Хидетака Йошиока Юкиёши Одзама Томоко Табата Мин Танака Кен Огата Ken Ogata Нендзи Кобаяши Рейко Такашима Сатико Митсумото Чиеко Байшо Куниэ Танака Kunie Tanaka
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше