Кровь и кость, 2004

Ким – жестокий человек. Один из первых корейских переселенцев в Японии, он работает на рыбной фабрике в Осаке, а в свободное время напивается и сгорает от ненависти ко всему. Когда фабрика закрывается Ким решает стать ростовщиком.

Муж, отец и начальник Ким – это воплощение неограниченной власти. Любой его приказ должен быть немедленно выполнен, иначе провинившийся будет наказан. Ким не знает ни снисхождения, ни жалости. Он насилует и убивает, предает и продает и еще зарабатывает на этом. Прикрываясь национальными традициями, Ким создает свой собственный персональный ад.