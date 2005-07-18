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Кровь и кость
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Blood and Bones / Chi to hone

Кровь и кость, 2004

2004 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Ким – жестокий человек. Один из первых корейских переселенцев в Японии, он работает на рыбной фабрике в Осаке, а в свободное время напивается и сгорает от ненависти ко всему. Когда фабрика закрывается Ким решает стать ростовщиком.

Муж, отец и начальник Ким – это воплощение неограниченной власти. Любой его приказ должен быть немедленно выполнен, иначе провинившийся будет наказан. Ким не знает ни снисхождения, ни жалости. Он насилует и убивает, предает и продает и еще зарабатывает на этом. Прикрываясь национальными традициями, Ким создает свой собственный персональный ад.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 18 июля 2005
Премьера в мире 18 июля 2005
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Йоити Сай
В ролях
Такеши Китано
Такеши Китано
Хирофуми Арай
Томоко Табата
Дзе Одагири
Кека Судзуки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кровь и кость 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
yamamoto 2 апреля 2015, 12:51
Особенно на Фестивале Фестивалей порадовал перевод данного фильма. А так, вполне ничего - смотреть можно. Китано конечно Мастер, все на нем.
С@ша 2 апреля 2015, 12:51
А чем вам название фильма не угодило? Как обычно…в стиле востока!
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10 голосов
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Переводчик
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