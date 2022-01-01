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Водная жизнь Водная жизнь
Киноафиша Фильмы Водная жизнь Водная жизнь, 2004: актеры и роли
The Life Aquatic with Steve Zissou Водная жизнь 2004 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Водная жизнь, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон Уэс Андерсон Wes Anderson
В ролях
Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Бад Корт Bud Cort Робин Коэн Робин Коэн Robyn Cohen Мэттью Грэй Габлер Сеу Жоржи Сеу Жоржи Seu Jorge Ноа Тейлор Ноа Тейлор Noah Taylor Павел Вдовчак Pawel Wdowczak
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