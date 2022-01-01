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Водная жизнь
Водная жизнь, 2004: актеры и роли
The Life Aquatic with Steve Zissou
Водная жизнь
2004 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Водная жизнь, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон
Wes Anderson
В ролях
Билл Мюррей
Bill Murray
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Анжелика Хьюстон
Anjelica Huston
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Бад Корт
Bud Cort
Робин Коэн
Robyn Cohen
Мэттью Грэй Габлер
Сеу Жоржи
Seu Jorge
Ноа Тейлор
Noah Taylor
Павел Вдовчак
Pawel Wdowczak
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