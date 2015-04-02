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Водная жизнь Водная жизнь
Киноафиша Фильмы Водная жизнь Отзывы о фильме «Водная жизнь»
The Life Aquatic with Steve Zissou Водная жизнь 2004 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Водная жизнь»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Милое и странное кино. Отпускает все грехи и разом.

У Билла Мюррея отлично получился персонаж, смотрящий как-бы внутрь себя. У него там, внутри, полно забот.

Есть славные фишки, вроде закапсулированной жены Стива, её режиссер буквально засовывает в подобие саркофага с иллюминаторами и показывает, как она флегматично и одиноко курит, лежа на морском дне (это надо видеть).

Трехлапая собака Коди не выходит у меня из головы. И почему её бросили? Замусоренный взгляд ждал 30-минутную экшен-сцену спасения, чтобы один из спасателей утоп, и все бы плакали, а он вдруг бы вынырнул верхом на дельфине/прилетел на орле/приплыл на подлодке. И это бы красиво показали в слоумо с четырех разных точек, и собака Коди протянула бы спасителю единственную переднюю лапу. А вместо всего этого Стив-Мюррей на секунду заглянул в себя и просто сказал: прощай, Коди. И всё. А псина не забывается.

Катарсис тоже необычный. По сюжету Стив с командой и запасом динамита гоняется за ягуаровой акулой, чтобы ей отомстить (она сожрала его друга). В финале команда сидит, тесно-тесно в батискафе и завороженно смотрит, как рядом проплывает огромная акула. Та самая, ягуаровая. И на вопрос, будут ли её взрывать, Стив отвечает: нет, динамит кончился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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