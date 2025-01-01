Меню
Свидетель
Награды и номинации фильма Свидетель
Награды и номинации фильма Свидетель 1985
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1986
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Best Score
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
