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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Свидетель
Свидетель, 1985: актеры и роли
Witness
Свидетель
1985 / США
8.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Свидетель, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир
Peter Weir
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Келли МакГиллис
Kelly McGillis
Джозеф Соммер
Лукас Хаас
Lukas Haas
Жан Рубес
Александр Годунов
Alexander Godunov
Дэнни Гловер
Danny Glover
Брент Дженнингс
Brent Jennings
Патти ЛюПон
Энгус МакИннес
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