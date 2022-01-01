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Киноафиша Фильмы Свидетель Свидетель, 1985: актеры и роли
Witness Свидетель 1985 / США
8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Свидетель, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир Peter Weir
В ролях
Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Келли МакГиллис Kelly McGillis Джозеф Соммер Лукас Хаас Лукас Хаас Lukas Haas Жан Рубес Александр Годунов Alexander Godunov Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Брент Дженнингс Brent Jennings Патти ЛюПон Энгус МакИннес Angus MacInnes
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