Слон
Награды и номинации фильма Слон
Награды и номинации фильма Слон 2003
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Победитель
