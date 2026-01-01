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Фильмография
Алекс Фрост
Alex Frost
Киноафиша
Персоны
Алекс Фрост
Алекс Фрост
Alex Frost
Дата рождения
17 февраля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Война по принуждению
(2008)
6.2
Школа выживания
(2008)
5.9
Слон
(2003)
Фильмография Алекс Фрост
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
2015
2014
2008
2003
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
5.3
Увидимся в Вальгалле
See You in Valhalla
комедия, драма
2015, США
4.9
7500
7500
триллер
2014, США / Япония
Смотреть трейлер
6.2
Школа выживания
Drillbit Taylor
комедия
2008, США
Смотреть трейлер
6.9
Война по принуждению
Stop-Loss
военный, драма
2008, США
5.9
Слон
Elephant
драма, триллер
2003, США
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