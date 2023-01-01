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Киноафиша Фильмы Париж Париж, 2008: актеры и роли
Paris Париж 2008 / Франция
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49 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Париж, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Седрик Клапиш Седрик Клапиш Cédric Klapisch
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Ромен Дюрис Ромен Дюрис Romain Duris Фабрис Лучини Франсуа Клюзе Франсуа Клюзе Franсois Cluzet Жилль Лелуш Зенедин Солем Жюли Феррье Карин Вьяр Карин Вьяр Karin Viard Мелани Лоран Мелани Лоран Mélanie Laurent Альбер Дюпонтель Альбер Дюпонтель Albert Dupontel
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