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Париж
Париж, 2008: актеры и роли
Paris
Париж
2008 / Франция
Трейлер
7.1
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Париж, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Седрик Клапиш
Cédric Klapisch
В ролях
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Ромен Дюрис
Romain Duris
Фабрис Лучини
Франсуа Клюзе
Franсois Cluzet
Жилль Лелуш
Зенедин Солем
Жюли Феррье
Карин Вьяр
Karin Viard
Мелани Лоран
Mélanie Laurent
Альбер Дюпонтель
Albert Dupontel
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