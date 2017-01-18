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Карниз Кеннеди Карниз Кеннеди
Киноафиша Фильмы Карниз Кеннеди
Corniche Kennedy

Карниз Кеннеди, 2016

2016 / Франция
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Средиземноморское побережье, Марсель, набережная Карниз Кеннеди. Молодые и бесшабашные Марко, Мехди, Франк, Мелисса, Хамза, Мама и Джули бросают вызов законам гравитации. Чтобы закалить свой характер, юноши и девушки идут на риск, ныряя в воду с обрыва. С балкона роскошной виллы за ними наблюдает Сюзанна, девушка из хорошей семьи, мечтающая, как и они, жить жизнью, наполненной свободой и адреналином. Несмотря на уговоры матери, Сюзанна присоединяется к компании молодых дайверов, но ситуация выходит из-под контроля, когда подростки оказываются вовлечены в криминальную историю.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Доминик Кабрера
В ролях
Айса Майга
Лола Кретон
Мусса Мааскри
Мусса Мааскри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Карниз Кеннеди 1 постер
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саундтрек фильма Карниз Кеннеди
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