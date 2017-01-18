Карниз Кеннеди, 2016

Средиземноморское побережье, Марсель, набережная Карниз Кеннеди. Молодые и бесшабашные Марко, Мехди, Франк, Мелисса, Хамза, Мама и Джули бросают вызов законам гравитации. Чтобы закалить свой характер, юноши и девушки идут на риск, ныряя в воду с обрыва. С балкона роскошной виллы за ними наблюдает Сюзанна, девушка из хорошей семьи, мечтающая, как и они, жить жизнью, наполненной свободой и адреналином. Несмотря на уговоры матери, Сюзанна присоединяется к компании молодых дайверов, но ситуация выходит из-под контроля, когда подростки оказываются вовлечены в криминальную историю.