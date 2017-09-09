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Рим. Площадь Витторио Рим. Площадь Витторио
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Piazza Vittorio

Рим. Площадь Витторио, 2017

2017 / Италия
6.2 Оцените
15 голосов
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О фильме

Яркий портрет самой большой площади Рима, Пьяццы Витторио. Построенная в XIX веке на руинах III века, и сегодня Пьяцца представляет собой перекресток миров и микрокосм изменений, которые происходят с западным миром. Американский режиссер Абель Феррара, живущий в Риме, беседует с африканскими музыкантами, китайскими барменами и мигрантами из Восточной Европы, бездомными, художниками, членами правого движения CasaPound Italia, режиссером Маттео Гарроне, актером Уиллемом Дефо и другими. У каждого героя свое мнение о переменах, которые происходят в мире.

6.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Абель Феррара
Абель Феррара
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рим. Площадь Витторио 2 постера
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