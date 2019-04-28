Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Киномеханик
6.3
Киномеханик

, 2019
The Projectionist
Греция, США / документальный / 18+
О фильме

Большая часть истории нью-йоркского независимого кино прошла на глазах Николаса Николау. Он начал карьеру в индустрии в 70-х работая киномехаником в порно-кинотеатрах. На его глазах менялись целые эпохи в истории киноиндустрии - с закатом порно, поглощением крупными сетями независимых кинотеатров, закатом и изменением вкусов публики. Сегодня Николау владелец одного из очень немногих по-настоящему независимых бюджетных кинотеатров Нью-Йорка, сражающийся с целой индустрией за возможность показывать людям авторское кино за небольшие деньги.

В ролях

Абель Феррара
Nicolas Nicolaou
Режиссер Абель Феррара
Композитор Джо Делия
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Греция / США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 28 апреля 2019
Производство Faliro House Productions, Washington Square Films
Другие названия
The Projectionist, O Projecionista, Киномеханик

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Финал ММКФ: Антонио Лигабуэ «хочет спрятаться», или Ода Абеля Феррары независимому кинопоказу
12 октября 2020 15:32 Финал ММКФ: Антонио Лигабуэ «хочет спрятаться», или Ода Абеля Феррары независимому кинопоказу В восьмом дневнике кратко подводим итоги фестиваля. Рассказываем про байопик, посвященный одному из главных художников-примитивистов двадцатого века, и документальный фильм Абеля Феррары про киномеханика, дослужившегося до владельца целой киносети.

Фильмы похожие на Киномеханик

Челси со льдом
Челси со льдом документальный
2008, США
6.0
Томмасо
Томмасо драма
2019, Италия / Греция / США / Великобритания
6.0
Сибирь
Сибирь драма
2019, Италия / Германия / Мексика
5.0
Пазолини
Пазолини драма, биография
2014, Франция / Италия / Бельгия
5.0
Приключения мышонка
Приключения мышонка семейный, анимация
2013, Испания / Аргентина
4.0
Рим. Площадь Витторио
Рим. Площадь Витторио документальный
2017, Италия
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше