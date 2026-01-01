ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать

Беру пачку сметаны – через 20 минут шикарный торт готов: без выпечки и возни с коржами

Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА

Парк очень странного периода: на «Нетфликс» нашли замену сериалу о детишках из Хоукинса — но вместо Векны совсем другие монстры

«Гнойная заноза на теле нашего кинематографа» — кричал Михалков на празднике в честь «Москва слезам не верит»

Сильнее большинства мужчин MCU вместе взятых: 5 новых героинь Marvel, которые от Таноса с Тони Старком мокрого места не оставили бы

Представьте «Пса» в тайге, но без харизмы Панфилова и шуток Гнездилова: новинка НТВ плоха по всем фронтам

Никто в них не верил, но они это сделали: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые (к удивлению зрителей) смогли дожить до финала

«Страшный тест принес я в твой дом, Надежда»: угадаете 6 советских фильмов по героине из деревни?

«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось