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Челси со льдом Челси со льдом
Киноафиша Фильмы Челси со льдом Челси со льдом, 2008: актеры и роли
Chelsea on the Rocks Челси со льдом 2008 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Челси со льдом, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Абель Феррара Абель Феррара Abel Ferrara
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Милош Форман Милош Форман Milos Forman Адам Голдберг Адам Голдберг Adam Goldberg Габи Хоффманн Габи Хоффманн Gaby Hoffmann
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