Dreaming Walls, 2022

Страна Бельгия / Франция / Нидерланды / Швеция

Продолжительность 1 час 20 минут

Год выпуска 2022

Премьера онлайн 8 июля 2022

Премьера в мире 18 февраля 2022

Дата выхода 13 октября 2022 Австралия M 8 июля 2022 Канада 28 августа 2024 Франция 10 ноября 2022 Чехия

Сборы в мире $45 919

Производство Clin d'oeil Films, Basalt Film, Hard Working Movies