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Dreaming Walls
Dreaming Walls: Inside the Chelsea Hotel
Dreaming Walls, 2022
2022 / Бельгия / Франция / Нидерланды / Швеция
6.3
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
документальный
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
8 июля 2022
Премьера в мире
18 февраля 2022
Режиссер
Амели ван Элбт
В ролях
Мерл Листер
Беттина Гроссман
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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