Dreaming Walls, 2022

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Постер фильма Сны отеля «Челси»
6.2
Киноафиша Фильмы Сны отеля «Челси»
6.2

Сны отеля «Челси»

, 2022
Dreaming Walls: Inside the Chelsea Hotel
Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция / документальный / 18+
Постер фильма Сны отеля «Челси»
6.2

В ролях

Мерл Листер
Self
Беттина Гроссман
Режиссер Амели ван Элбт, Майя Дювердье
Сценарист Амели ван Элбт, Майя Дювердье, Ханна Флипо
Композитор Майкл Эндрюс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Нидерланды / Швеция
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 июля 2022
Премьера в мире 18 февраля 2022
Дата выхода
13 октября 2022 Австралия M
8 июля 2022 Канада
28 августа 2024 Франция
10 ноября 2022 Чехия
Сборы в мире $45 919
Производство Clin d'oeil Films, Basalt Film, Hard Working Movies
Другие названия
Dreaming Walls, Dreaming Walls: Inside the Chelsea Hotel, Dreaming Walls - De sista gästerna på Chelsea Hotel, Dreaming Walls: Hotel Chelsea, Dreymnir veggir, Marzenia w Hotelu Chelsea, Unistavad seinad. Chelsea hotell, Όνειρα σε τέσσερις τοίχους

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 5 апреля 2023

Отзывы о фильме

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