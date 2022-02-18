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Dreaming Walls Dreaming Walls
Киноафиша Фильмы Dreaming Walls
Dreaming Walls: Inside the Chelsea Hotel

Dreaming Walls, 2022

2022 / Бельгия / Франция / Нидерланды / Швеция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 июля 2022
Премьера в мире 18 февраля 2022
Режиссер
Амели ван Элбт
Амели ван Элбт
В ролях
Мерл Листер
Беттина Гроссман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Dreaming Walls 1 постер
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