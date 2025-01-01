Меню
Оскар 1977
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Sound Track
Номинант
Best Direction
Номинант
Best Sound Track
Номинант
