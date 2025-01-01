Меню
Награды и номинации фильма Телесеть 1976

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
