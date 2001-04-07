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Беатрис Стрэйт
Беатрис Стрэйт
Beatrice Straight
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Беатрис Стрэйт
Beatrice Straight
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Дата рождения
2 августа 1914
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
7 апреля 2001
Карьера
Актриса
Биография Беатрис Стрэйт
Родилась 2 августа, 1914 года. Олд-Уэстбари, Нью-Йорк, США
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Фильмография Беатрис Стрэйт
Власть
драма
1986, США
5.0
Двое в своем роде
фэнтези, комедия, мелодрама
1983, США
5.0
Полтергейст
ужасы
1982, США
7.0
Формула
криминал, триллер
1980, США / Германия
5.0
Телесеть
драма
1976, США
7.0
История монахини
драма
1959, США
8.0
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