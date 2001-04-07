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Беатрис Стрэйт

Beatrice Straight
Беатрис Стрэйт
Беатрис Стрэйт Beatrice Straight
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Дата рождения
2 августа 1914
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
7 апреля 2001
Карьера
Актриса
Биография Беатрис Стрэйт

Родилась 2 августа, 1914 года. Олд-Уэстбари, Нью-Йорк, США

Фильмография Беатрис Стрэйт
Власть
Власть
драма 1986, США
5.0
Двое в своем роде
Двое в своем роде
фэнтези, комедия, мелодрама 1983, США
5.0
Полтергейст
Полтергейст
ужасы 1982, США
7.0
Формула
Формула
криминал, триллер 1980, США / Германия
5.0
Телесеть
Телесеть
драма 1976, США
7.0
История монахини
История монахини
драма 1959, США
8.0
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